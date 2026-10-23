El conductor, de 33 años, perdió el control de una Ecosport. Tránsito le realizó el test de alcoholemia le secuestró el vehículo.

Ebrio y sin licencia despistó en la rotonda del Roque González

Un conductor de 33 años despistó con su camioneta durante la mañana de este viernes en la rotonda del Camino Roque González. Al intervenir, el personal policial constató que el hombre no tenía licencia de conducir y, posteriormente, un test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,80 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:45, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Sexta acudieron al lugar tras recibir un aviso por un despiste vehicular.

Al llegar, los uniformados entrevistaron al conductor, identificado como J.H., de 33 años, quien circulaba en una Ford Ecosport, dominio EJP-053. El hombre manifestó que había perdido el control del rodado mientras transitaba por el sector.

Durante la intervención, los policías advirtieron que el conductor emanaba un fuerte aliento etílico y constataron que no contaba con la licencia habilitante para manejar. Por ese motivo, solicitaron la presencia de personal de la Dirección de Tránsito Municipal.

Minutos después, un inspector le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,80 g/L de alcohol en sangre. Ante esta situación, los inspectores labraron las actas de infracción correspondientes y dispusieron el secuestro de la camioneta, que sería trasladada al corralón municipal mediante una grúa.

Pese al despiste, no se registraron personas lesionadas.