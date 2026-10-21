Lo chocaron en la Curva del Papa y terminó multado por circular sin seguro

Un conductor recibió una infracción por circular sin seguro obligatorio luego de que su Renault Kangoo fuera impactada desde atrás por un auto en la Curva del Papa, a metros de la UNPSJB.
El hecho se registró a las 7:50 de este miércoles sobre la Ruta Nacional 3, en el sentido sur-norte. Por circunstancias que no se precisaron, el automóvil conducido por una mujer chocó contra la parte trasera del furgón.
Personal de la Comisaría Distrito General Enrique Mosconi, a cargo del sargento Franco de Lima, acudió al lugar y revisó la documentación de los involucrados. Durante el control se constató que el conductor de la Kangoo carecía del seguro obligatorio, por lo que intervino Tránsito municipal y labró el acta correspondiente.
La colisión dejó daños materiales. Según informó la Policía, los ocupantes resultaron ilesos y tampoco manifestaron dolencias físicas, por lo que no fue necesaria la asistencia médica de emergencia.