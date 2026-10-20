Alerta amarillo: el Municipio refuerza tareas preventivas

Se despliega un plan de contingencia operativo en diferentes arterias estratégicas y barrios de la ciudad.

A través de la labor articulada entre Defensa Civil, Servicios Públicos y cuadrillas viales, se llevan adelante por estas horas tareas continuas de saneamiento de la red pluvial, limpieza de bocas de tormenta y mantenimientos de arterias en distintos puntos de la ciudad.

Las intervenciones preventivas apuntan a liberar el paso del flujo hídrico y mitigar los efectos del acumulado de agua en la calzada, así como a mantener en condiciones de las calles para una normal circulación del tránsito.

Ante este panorama meteorológico, desde el Municipio se solicitó la colaboración activa de toda la comunidad para minimizar riesgos en la vía pública.

Se remarcó, además, la importancia de no disponer residuos en las veredas durante el período de alerta para evitar que sean arrastrados hacia los desagües, como así también extremar los cuidados al conducir, reduciendo la velocidad en sectores con acumulación de agua y evitando transitar por arterias de pendiente pronunciada con correntadas.

Asimismo, se sugirió verificar el correcto funcionamiento de techos y canaletas domiciliarias y se recordó que la línea gratuita 103 de Defensa Civil permanece habilitada ante cualquier emergencia.