Lunes inestable: 18°C y tormentas hacia la noche

Se espera para este lunes una máxima de 18°C. Con el correr de las horas aumentará la probabilidad de precipitaciones y por la noche podrían registrarse tormentas.

Comodoro Rivadavia tendrá este lunes 19 de octubre una jornada marcada por la inestabilidad, con nubosidad, lluvias aisladas y tormentas hacia el cierre del día.

Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 9°C y una probabilidad de precipitaciones de entre 0 y 10%. El viento soplará del norte entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, la temperatura alcanzará una máxima de 18°C y podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de entre 10 y 40%. El viento continuará del sector norte con intensidad similar.

Hacia la noche aumentará la inestabilidad. Se esperan tormentas, con una probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%, una temperatura estimada en 15°C y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.