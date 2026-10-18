El propietario del predio halló el vehículo cuando llegó a su parcela y le llamó la atención que estaba tapado con una manta. Al dar aviso a la policía, se comprobó que era un automóvil que registraba pedido de secuestro ya que había sido robado el día anterior.

Habían ocultado en una chacra un vehículo robado

Un automóvil que registraba pedido de secuestro por haber sido robado fue encontrado en una chacra ubicada sobre el camino Roque González, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El propietario de la parcela fue quien descubrió oculto el vehículo al llegar a su chacra. Descubrió un Chevrolet Classic cubierto con una manta dentro de su terreno y decidió comunicarse con la Policía.

Efectivos policiales verificaron los datos del automotor y confirmaron que tenía un pedido de secuestro vigente por una denuncia de hurto automotor realizada el sábado en jurisdicción de la Seccional Segunda.

Tras dar intervención al Ministerio Público Fiscal, se dispuso el secuestro del automóvil en presencia de un testigo civil.