Dos jóvenes fueron apuñalados en el barrio Isidro Quiroga

Tienen 15 y 22 años y se negaron a denunciar la agresión. La Policía analiza cámaras de seguridad para identificar a los posibles responsables.

Dos jóvenes de 22 y 15 años resultaron heridos con armas blancas durante un presunto enfrentamiento ocurrido este jueves por la noche en el barrio Isidro Quiroga. Ambos fueron trasladados al Hospital Regional, donde recibieron asistencia médica y quedaron fuera de peligro.

La intervención policial comenzó alrededor de las 21:30, cuando efectivos de la Seccional Quinta fueron alertados sobre el ingreso de dos personas con lesiones de arma blanca al centro asistencial.

Según la información policial, el episodio habría ocurrido en inmediaciones de las calles José Rementería y Hugo García, donde se habría producido una pelea cuyas circunstancias aún se investigan.

Al llegar al hospital, los efectivos constataron que el adolescente de 15 años presentaba una herida cortante en la región intercostal izquierda, mientras que el joven de 22 había sufrido lesiones en ambos muslos.

Pese a las heridas, ambos permanecían conscientes y fuera de peligro. Sin embargo, al ser entrevistados por el personal policial, se negaron a radicar una denuncia y tampoco brindaron detalles sobre lo ocurrido.

La falta de testimonios directos impidió establecer, en una primera instancia, cómo se inició el enfrentamiento y quiénes participaron.

De acuerdo con el informe policial, una vecina del sector manifestó espontáneamente que las lesiones se habrían producido durante una gresca en la que participaron varias personas.

La mujer también señaló a un posible involucrado, aunque se negó a prestar una declaración formal. Por ese motivo, la información deberá ser corroborada mediante otras medidas investigativas. En lo inmediato no se informaron detenciones vinculadas con el hecho.

En el marco de la investigación, personal de Criminalística trabajó en el sector donde habría ocurrido la agresión y levantó manchas de sangre para su posterior análisis.

En paralelo, efectivos de la División Policía de Investigaciones recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en viviendas cercanas.

El objetivo es reconstruir la secuencia de lo ocurrido, determinar cuántas personas participaron e identificar a los posibles responsables de las lesiones.