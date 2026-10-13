Dos hombres fueron capturados en calle 13 de Diciembre al ser interceptados en un remis con cocaína y un revólver 38.

Dos detenidos con cocaína y un revólver en el barrio Pietrobelli

Dos hombres fueron detenidos hoy a las 04:30 en calle 13 de Diciembre luego de ser interceptados en un remis, con droga y un revólver calibre .38.

Durante un operativo de inspección a taxis y remises desplegado por personal de la Comisaría Seccional Segunda, los efectivos detuvieron la marcha de un Fiat Siena blanco en la arteria mencionada, entre Formosa y Misiones.

Al hacer descender a los dos pasajeros del habitáculo trasero, uno de los sospechosos, un conocido delincuente, intentó descartarse de una caja de cigarrillos que contenía una pipa casera y cuatro envoltorios con clorhidrato de cocaína.

El chofer del remis resultó clave para el procedimiento al advertir la maniobra a los uniformados. "Arrojaron un elemento al suelo del rodado antes de bajar", alertó el conductor a la comitiva policial en el lugar.

Tras verificar el interior a través de la ventanilla, los efectivos constataron la presencia de un revólver calibre .38 de seis alveolos. La División Drogas confirmó un peso total de 2,83 gramos de cocaína. Por disposición de la Fiscalía Federal y del Ministerio Público Fiscal, ambos involucrados quedaron a disposición de la Justicia Penal.