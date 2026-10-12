Una discusión en el barrio Isidro Quiroga terminó con un hombre trasladado al Hospital Regional y otro de 42 años detenido. El proyectil atravesó el vidrio de una ventana y alcanzó a la víctima dentro de su vivienda.

Disparó contra una casa e hirió por la espalda a un conocido

Un hombre resultó herido de bala durante la madrugada de este lunes en el barrio Isidro Quiroga, después de una discusión con un conocido. El sospechoso fue detenido en la casa contigua y entregó un revólver a la Policía.

El episodio ocurrió alrededor de las 4.18 en Cabo Benítez al 3300. Personal de la Seccional Quinta acudió tras recibir una alerta del Centro de Monitoreo por detonaciones de arma de fuego en la vía pública. Cuando llegó la patrulla, un grupo de personas trasladaba al herido, identificado como Cristhian Alberto Saldaña, en un vehículo particular hacia el Hospital Regional.

La madre de Saldaña relató que su hijo y Nicolás Alejandro Mansilla, de 42 años, habían compartido bebidas alcohólicas durante toda la jornada. Según su testimonio, ambos protagonizaron una fuerte discusión en la calle.

De acuerdo con la reconstrucción policial, Saldaña ingresó a su domicilio para resguardarse tras la disputa. Mansilla habría disparado entonces contra la vivienda. La bala atravesó el vidrio de una ventana e impactó en la espalda de la víctima.

Con la identificación aportada por los familiares, los efectivos se dirigieron al inmueble contiguo. Allí, según el parte policial, Mansilla salió por sus propios medios, reconoció la agresión y entregó voluntariamente un revólver. Los uniformados procedieron a su aprehensión.

En el lugar intervinieron la División Criminalística, la División Policial de Investigaciones y la Brigada de Canes. La fiscal de turno, Florencia Parra, tomó intervención en la causa, mientras que la Oficina Judicial informó al juez penal Caviglia.

El magistrado dispuso que el detenido permanezca alojado en la dependencia policial hasta la audiencia de control de detención.