Una persona herida tras un choque entre camionetas en Km 8

La colisión ocurrió este domingo al mediodía en avenida Nahuel Huapi. Una de las conductoras, de 21 años, carecía de licencia habilitante.

Una persona resultó herida y fue trasladada al hospital tras el choque de dos camionetas en la avenida Nahuel Huapi, en la zona de Standart Norte. El accidente ocurrió este domingo 11 de octubre al mediodía, a pocos centímetros de un comercio.

Los servicios de emergencia acudieron para asistir a los ocupantes de ambos vehículos. Una de las personas involucradas debió ser derivada para recibir atención médica. Hasta el momento, se desconoce la gravedad de sus lesiones y su evolución.

Durante las primeras actuaciones, las autoridades constataron que una de las conductoras, de 21 años, no contaba con licencia de conducir habilitante. Esa circunstancia quedó incorporada a las actuaciones policiales.

Personal policial de Kilómetro 8 intervino en el lugar y realizó el relevamiento de los vehículos para establecer cómo se produjo la colisión. Tampoco se informó sobre daños en el comercio cercano.