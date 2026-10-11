Ocurrió en el barrio Güemes y motivó un operativo policial, sanitario y de negociación. Según fuentes policiales, el joven atravesaba una crisis tras una discusión con su pareja.

Perdió el sueldo apostando, discutió con su pareja y se arrojó desde un tanque

Un joven de 25 años fue asistido y trasladado al hospital de Caleta Olivia luego de arrojarse desde una estructura ubicada en una garita del tanque de agua, en el barrio Güemes. El hecho ocurrió este viernes por la tarde y requirió la intervención de distintos equipos de emergencia.

El operativo se inició alrededor de las 19:20, cuando efectivos policiales recibieron una alerta sobre una persona que se encontraba en una situación de riesgo. Al lugar acudieron agentes de la Comisaría Seccional Primera y del Comando de Operaciones Policiales.

Ante la situación, los intervinientes establecieron un perímetro de seguridad y dispusieron cortes preventivos de calles. También se hizo presente personal sanitario del hospital local y un equipo especializado en negociación, que intentó persuadir al joven para que desistiera de su decisión.

Sin embargo, el hombre terminó arrojándose hacia una estructura de menor altura. Tras la caída, recibió asistencia médica y fue trasladado al hospital para una evaluación.

De acuerdo con fuentes policiales, el episodio habría ocurrido luego de que el joven perdiera el dinero de sus haberes en un casino y mantuviera una discusión con su pareja. Las mismas fuentes señalaron que también habría consumido alcohol antes del hecho.

En cuanto a su estado de salud, la información disponible indicaba que se encontraba estable y fuera de peligro, sin lesiones de gravedad. Además, habría sido evaluado por profesionales de salud mental. Al momento de difundirse la información, no se había confirmado que hubiera recibido el alta médica.