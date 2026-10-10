Comenzó movilización de desocupados de zona norte

Un movimiento de desocupados de localidades de la zona norte comenzó a gestarse de manera organizada en Caleta Olivia.

Los principales referentes son Marcelo Salguero y Álvaro Santana, de Caleta Olivia; Martín “Cuellito” Oñate de Las Heras y Oscar Melillar de Pico Truncado, quienes fueron los oradores del encuentro celebrado en la tarde del viernes en la Plaza 20 de Noviembre de la ciudad del Gorosito ante poco menos de un centenar de desocupados.

Salguero es un expetrolero que asegura haber perdido su trabajo por discrepar con la conducción del gremio, en tanto que Oñate es un trabajador activo de esa actividad y también disidente de las políticas de Rafael Güenchenén, por lo cual ambos formularon fuerte críticas a la entidad que debería defender sus derechos, en tanto que Melillar tuvo su última ocupación en el sector de la construcción.

En ese marco, convocaron a una reunión ampliada de desocupados para el sábado 17 de octubre en Pico Truncado junto a la estructura metálica conocida como Bridasaurio, donde se completaría la firma de un petitorio que fue leído en Caleta Olivia.

El mismo será enviado a las autoridades del Poder Ejecutivo provincial, el Ministerio de Trabajo y la Legislatura, “a fin de solicitar medidas concretas que garanticen el acceso al trabajo, el cumplimiento de la normativa vigente y la protección de los recursos naturales y ambientales de nuestra provincia”.

Los puntos principales del requerimiento son los siguientes:

-Garantizar el efectivo cumplimiento del régimen de prioridad laboral 90/10 y de las normas que protegen el empleo de trabajadores

santacruceños.

-Fortalecer los mecanismos de control y fiscalización, incluyendo el SIREL, para verificar que las empresas cumplan con la contratación de mano de obra local.

-Implementar mecanismos que eviten despidos injustificados y aseguren la continuidad laboral de los trabajadores ante cambios de empresas, contratos o concesiones.

-Establecer condiciones que aseguren que las nuevas concesiones

y actividades vinculadas a los recursos provinciales generen empleo genuino y estable para los santacruceños.

-Realizar un relevamiento integral de los pasivos ambientales existentes, determinar responsabilidades y exigir las tareas de saneamiento y remediación correspondientes, en el marco de la normativa provincial vigente, incluyendo las Leyes 2689 y 3122.

- Garantizar que las empresas que explotan recursos

provinciales cumplan con sus obligaciones laborales, ambientales y sociales, con controles efectivos por parte del Estado.

-Convocar a representantes de los trabajadores desocupados, organizaciones sindicales, autoridades provinciales y demás sectores involucrados para construir soluciones concretas al

problema del desempleo.