Radio Universidad y Radio Cielo quedaron sin energía ni señal durante el fin de semana. La Brigada de Investigaciones analiza las grabaciones en las que se ve el rostro de uno de los autores.

Un robo en el Chenque dejó a dos radios fuera del aire

Un robo en la zona de antenas del Cerro Chenque afectó los equipos de transmisión de Radio Universidad y Radio Cielo e interrumpió las emisiones de ambas. Según informó Del Mar Digital, se llevaron alrededor de 70 metros de cable de antena y otros 30 de alimentación eléctrica. La empresa damnificada fue ElectroCom.

La denuncia se radicó en la Seccional Segunda y sitúa el hecho entre el 21 y el 22 de noviembre. Las cámaras de seguridad registraron a los ladrones mientras trepaban a la antena y cortaban los cables con un cuchillo de grandes dimensiones.

Personal de la comisaría realizó las primeras actuaciones en el lugar. Las grabaciones quedaron en manos de la Brigada de Investigaciones, que trabaja para identificar a los involucrados.