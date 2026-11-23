Un grave episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo en Tecka habría terminado con una persona fallecida y un efectivo policial detenido.

De acuerdo con las primeras versiones, el procedimiento se habría registrado alrededor de las 3:30 de este domingo, cuando personal policial habría interceptado un vehículo en el que se trasladaban entre tres y cuatro personas. En esas circunstancias, se habría producido una agresión contra los efectivos, lo que habría desencadenado un enfrentamiento.

Como consecuencia de lo sucedido, una de las personas que viajaba en el automóvil habría recibido un disparo de arma de fuego en el cuello, mientras que otra habría resultado herida por el impacto de una posta de goma en el pecho. Una de ellas habría fallecido como consecuencia de las lesiones sufridas durante el episodio.

Según trascendió, el disparo que habría provocado la muerte de la víctima habría sido efectuado por uno de los uniformados que participaba del procedimiento. El efectivo se encontraría detenido con prisión preventiva, mientras avanzan las actuaciones judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer si pudo tratarse de un caso de “gatillo fácil”.

En el lugar también habría intervenido otra fuerza de seguridad, que participaría de las tareas vinculadas con la investigación. Asimismo, otras personas que se encontraban en el vehículo habrían quedado detenidas en el marco de las actuaciones iniciadas tras el enfrentamiento.

El episodio generó una fuerte conmoción entre los habitantes de Tecka, una comunidad pequeña donde un hecho de estas características sacude la tranquilidad habitual de la localidad. La gravedad de lo ocurrido y la participación de un integrante de la fuerza policial entre los involucrados habrían provocado la lógica preocupación entre los vecinos que ahora se traslada al Ministerio de Seguridad provincial que conduce Héctor Iturrioz.

Hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre la secuencia completa de lo ocurrido. Se aguarda que las autoridades competentes brinden información que permita esclarecer las circunstancias del procedimiento y determinar cómo se produjo el desenlace fatal.