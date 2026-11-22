El encargado de seguridad lo vio por las cámaras y llamó a la Policía. El hombre, de 37 años, dijo que buscaba un Chevrolet Corsa negro que sería suyo.

Cerca de las 4:35 de este domingo, el encargado de seguridad del Corralón Municipal de Secuestros Vehiculares, en Kilómetro 4, vio en los monitores a un hombre que había entrado al predio sin autorización y pidió que se acercara un móvil policial.

Cuando los policías le preguntaron qué hacía allí, el hombre dijo que había ido a buscar el auto y que sería de su propiedad. Esa fue toda la información que dio sobre el vehículo. Según el reporte, presentaba signos de estar bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia tóxica.

El hombre quedó aprehendido por una infracción a la Ley XV N.º 27. Intervinieron el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Paz, mientras que personal de la DPI trabajó para recuperar las grabaciones de las cámaras.