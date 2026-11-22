Miguel Leandro Cartes estaba internado en el hospital de Comodoro Rivadavia tras ser trasladado desde la Alcaidía para una cirugía. Está imputado por tentativa de homicidio y la Policía del Chubut difundió sus fotos y señas particulares.

La fuga ocurrió el viernes 20 de noviembre a las 22.30, según el aviso oficial de búsqueda, que identifica a Cartes como un hombre de 38 años. Fuentes policiales indicaron que el efectivo que lo custodiaba se ausentó unos diez minutos para ir al baño. En ese lapso, el detenido salió de la habitación del primer piso y pasó por los pasillos del hospital antes de que el custodio advirtiera su ausencia.

Al constatar la fuga, la Policía montó un operativo cerrojo y rastrilló los alrededores del Hospital Regional. Cartes estaba alojado en la Alcaidía Policial de Comodoro por un ataque ocurrido en enero en el barrio Km 3, por el que está imputado por homicidio en grado de tentativa. También registra antecedentes por un episodio de 2012 en el que resultaron heridos tres policías.

Al salir del hospital, Cartes llevaba una remera celeste de manga corta, un buzo gris atado sobre los hombros, pantalón corto gris, gorra negra con visera y zapatillas. También llevaba una bolsa en la mano. Mide aproximadamente 1,72 metros, es de contextura robusta, tiene cutis trigueño y el cabello oscuro, rapado a los costados y recogido.

En el lado izquierdo del cuello tiene tatuada la inscripción “KATALELLA” y en el derecho, “ZULEKA”, ambas con una corona. En el brazo derecho lleva el logo de La Renga con una estrella roja y los nombres “ADRIAN” y “VANESA”, acompañados por una flor roja. En las piernas tiene el logo de Viejas Locas y la figura de un diablo con tridente.

La Policía del Chubut pidió que cualquier información sobre su paradero se comunique de inmediato al 101 o a la dependencia policial más cercana.