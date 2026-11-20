El docente de teatro fue hallado penalmente responsable por hechos ocurridos entre 2018 y 2020, cuando la víctima tenía 14 años.

La Justicia de Comodoro Rivadavia declaró penalmente responsable a Hellvert Collantes Morán, un docente de teatro acusado de abusar sexualmente de una alumna menor de edad durante el período comprendido entre 2018 y 2020. El veredicto se conoció durante la tarde-noche del jueves, luego de un proceso judicial que se extendió durante varios años.

El tribunal consideró acreditada su responsabilidad por dos figuras delictivas: abuso sexual simple, por un hecho ocurrido en el Centro de Información Pública (CIP), y abuso sexual agravado por el aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima (estupro), por episodios registrados en el domicilio particular del acusado.

Al momento de los hechos, la adolescente tenía 14 años y asistía a los talleres de teatro que dictaba Collantes Morán. La audiencia de cesura, instancia en la que se determinará el monto de la pena, fue fijada para el próximo 27 de

noviembre.

LA MADRE DENUNCIO COMPLICIDAD DESDE AMBITOS CULTURALES

Tras conocerse la decisión judicial, Mariela Rivera, madre de la víctima, expresó su satisfacción por el resultado y sostuvo que el fallo representa también un reconocimiento para otras víctimas que no pudieron denunciar o sostener un proceso judicial.

“Tenía que haber justicia por otros chicos, por otros niños, por otros adolescentes que no pudieron porque no tuvieron el apoyo, el acompañamiento, porque no pudieron sostenerse, porque no tuvieron la fuerza, paciencia y también la valentía”, manifestó en diálogo con Crónica.

Rivera también cuestionó el respaldo que, según denunció, habría recibido el acusado durante estos años desde distintos sectores vinculados al ámbito cultural e institucional de la ciudad.

“Hay muchas chicas que han pasado por acoso, por abusos simples de este tipo y hay espacios que todavía lo siguen cubriendo. ¿Por qué? Porque hay amiguismo y porque lamentablemente está la Municipalidad metida; está Cultura metida porque creen que son impunes, pero no lo son”, afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, rechazó los cuestionamientos que recibió su hija durante el proceso y defendió la veracidad de su testimonio: “Esto no es quién gana y quién pierde, sí es su justicia y acá está la verdad, que digan lo que quieran. No somos mentirosas como nos vinieron a decir, que nos inventamos una historia”.

Finalmente, cuestionó la utilización de la actividad docente como respaldo de la imagen pública del condenado y sostuvo: “Tengan en cuenta que no es profesor de teatro; se escuda y otra gente lo escuda como profesor de teatro, pero no lo es. Es un violador”.

Por su parte, la abogada querellante Alicia Dramesino valoró la resolución judicial y destacó el trabajo realizado junto al Ministerio Público Fiscal durante el desarrollo de la causa.

“Significa un buen resultado para muchos años de lucha. Fue muchísimo el trabajo conjunto que hicimos con la Fiscalía y el preparar a la víctima con su equipo técnico para que pudiera declarar. Fue mucho esfuerzo y tenía que tener este desenlace”, señaló.

La letrada también hizo referencia a las dificultades que implicó llevar adelante el proceso frente a una persona conocida en el ámbito local y, según indicó, con vínculos e influencias.

“Era una persona conocida, con muchas influencias, muy allegado incluso al poder”, sostuvo.

Asimismo, destacó el recorrido personal de la joven y el esfuerzo que realizó para declarar durante el debate oral. “Pasó una etapa muy cruda, muy dura, se vino abajo y sufrió muchísimo toda esta agresión. Hoy verla bien parada, haberla visto sentada declarando y contando su verdad, para mí más que la condena es una satisfacción que hoy se encuentre en el estado en que está”, expresó.

Finalmente, Dramesino consideró que el resultado puede servir como referencia para otras personas que atraviesan situaciones similares y todavía no se animan a denunciar.

“Son juicios difíciles, pero creo que es una condena ejemplificadora. Es para que aquellas personas que son víctimas de abuso se animen, porque se puede”, afirmó.

En cuanto a la pena que solicitarán para Collantes, la abogada explicó que todavía resta terminar de definir el pedido en conjunto con la Fiscalía. Esa instancia tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, cuando se realice la audiencia de cesura.