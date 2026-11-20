El hecho ocurrió anoche en cuando dos hombres bebían alcohol en la vía pública, intentaron huir y uno de ellos se resistió con un arma blanca ante el personal de la Seccional Tercera.

Un hombre de 33 años quedó demorado en las últimas horas luego de protagonizar una huida y un forcejeo con efectivos policiales luego de ser sorprendido consumiendo alcohol en la vía pública, en infracción al Código de Convivencia Ciudadana (Ley XV N° 27).

De acuerdo con la información que brindó la seccional Tercera, el procedimiento se registró anoche cerca de las 21:00, mientras el personal realizaba tareas de cobertura en la zona comercial de la avenida Kennedy. En la intersección de Kennedy y Estados Unidos, los uniformados advirtieron a dos hombres ingiriendo bebidas alcohólicas.

Al acercarse para realizar las actuaciones correspondientes, ambos emprendieron la fuga hacia el este por avenida Estados Unidos. Con el apoyo de un móvil policial alertado por radio, los sujetos fueron localizados e interceptados ocultos detrás de un vehículo, estacionado en San Francisco de Asís y López y Planes.

Durante el procedimiento de identificación, uno de los involucrados opuso resistencia cuando los efectivos intentaron quitarle la botella que llevaba consigo. Al practicarle un palpado superficial, los policías constataron que ocultaba entre sus prendas un arma blanca, que fue secuestrado.

Al intentar desarmarlo, el sospechoso volvió a resistirse y forcejeó con el jefe de la seccional que intervenía en el lugar. Finalmente, lograron reducirlo, y trasladarlo a sede policial en carácter de demorado.

En tanto, el otro hombre que lo acompañaba fue identificado y, al no registrar medidas restrictivas, se retiró del lugar sin novedades.

En la causa tomaron intervención el Ministerio Público Fiscal, el Juzgado de Paz, y se labró el acta municipal de rigor.