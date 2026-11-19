Un hombre de 30 años fue reducido por vecinos en el barrio San Cayetano tras ingresar al patio de una vivienda.

Vecinos atraparon a un hombre que entró a una casa en el San Cayetano

Luego de ser entregado a la Comisaría Seccional Quinta, la policía constató que el sujeto tenía una condena pendiente de 3 años de prisión efectiva.

Un hombre de 30 años fue detenido este jueves a la madrugada en el barrio San Cayetano, tras ser interceptado por vecinos dentro del patio de una propiedad en la calle Código 498.

El hecho ocurrió a las 00:03 horas cuando efectivos de la Comisaría Seccional Quinta acudieron al inmueble ubicado a la altura 1570. El dueño de casa dio aviso telefónico a las autoridades al advertir la irrupción del sospechoso en su predio.

"Esta persona se encontraba golpeando los portones de los domicilios de la cuadra hasta que ingresó al terreno", señalaron los testigos que intervinieron en la retención del sujeto. La rápida reacción comunitaria permitió mantener demorado al individuo hasta la llegada de la comitiva liderada por el oficial ayudante Leandro Yañes.

El imputado fue identificado como B.D.A., quien al momento de su traslado a la dependencia policial presentaba escoriaciones y hematomas visibles en el rostro producto de la aprehensión ciudadana. El sujeto quedó alojado bajo la acusación del delito de violación de domicilio.

Posteriormente, las fuentes oficiales constataron que Acosta debía presentarse durante la misma jornada ante la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia para comenzar a cumplir una pena efectiva de tres años de prisión. En las actuaciones tomaron intervención la fiscal Cinthia Iglesias, la funcionaria Aldana Puentes y la jueza penal de turno Daniela Arcuri.