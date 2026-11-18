Comodoro Rivadavia homenajeó a los veteranos de guerra que trabajaron en la Municipalidad y a quienes todavía cumplen funciones allí. La placa se descubrió durante las actividades por el Día del Jubilado Municipal.

De Malvinas al Municipio, los nombres que quedaron en una placa

En el edificio municipal de Comodoro Rivadavia quedaron inscriptos los nombres de los veteranos de Malvinas que, después de la guerra, trabajaron en la administración local. La ceremonia, realizada a 44 años del conflicto, reunió a los homenajeados y puso en valor sus años de servicio a la comunidad.

"En esta placa podemos ver a quienes pasaron por acá y a quienes continúan en actividad", dijo Luis Agüero, presidente de la Unión de Ex Combatientes de Malvinas. Durante el acto, sostuvo que "este es un reconocimiento a quienes ofrendaron y arriesgaron su vida en defensa de la soberanía".

La colocación de la placa se enmarcó en el Proyecto de Comunicación N.º 36/26 del Concejo Deliberante, que estableció que el reconocimiento llevara los nombres de los veteranos que desempeñaron funciones en la Municipalidad.

Del homenaje participaron el viceintendente Maximiliano Sampaoli, la secretaria de Gobierno, Modernización y Transparencia, Jordana Mrla, integrantes del gabinete municipal, concejales y representantes de las organizaciones sindicales municipales.