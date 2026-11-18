Docentes, estudiantes y profesores egresados de la formación superior en Lenguaje Artístico Danza del Instituto Superior de Formación Docente N.º 806 se manifestaron el martes frente al Colegio Perito Moreno, en Comodoro Rivadavia.

Piden que la danza se enseñe en las escuelas y que siga el profesorado del 806

La apertura de espacios curriculares de Danza en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly y la continuidad del profesorado con orientación en Danzas Folklóricas fueron los ejes del reclamo de la comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente N.º 806. En un comunicado, el sector expresó su preocupación por el posible cierre de la carrera y respondió a declaraciones públicas que cuestionaron el lugar de la disciplina en las escuelas.

Los autores del documento señalaron que los diseños curriculares de Chubut incluyen a la danza entre los lenguajes artísticos de los niveles Inicial, Primario y Secundario. Según indicaron, en Comodoro y Rada Tilly sigue pendiente la apertura de espacios para enseñarla en esos tres niveles.

También pidieron que se creen cargos y horas cátedra para garantizar la enseñanza del folklore en toda la provincia. Mediante la Ley VIII N.º 134, Chubut adhirió a la Ley Nacional N.º 27.535, que reconoce el derecho de estudiantes de escuelas estatales y privadas a recibir educación sobre el folklore.

El comunicado señala que en 2025 el Ministerio de Educación de Chubut puso en vigencia la Disposición 377/18, que dejó fuera de la habilitación para enseñar en Nivel Inicial a profesores de Danza con orientación en Folklore y en Danzas Folklóricas egresados de institutos superiores de la provincia. Según el documento, la Disposición 46/26 estableció que esos títulos carecen de alcance para ejercer en ese nivel.

Docentes, estudiantes y egresados pidieron una reunión con las autoridades ministeriales y señalaron que siguen a la espera de una respuesta a las notas presentadas durante el ciclo lectivo 2026. También solicitaron un plan para llevar a las aulas lo previsto en los diseños curriculares y las leyes educativas vigentes.

El comunicado identifica al profesorado con orientación en Danzas Folklóricas del Instituto 806 como la primera carrera de esas características en Chubut. Sus autores sostienen que un eventual cierre reduciría las oportunidades de acceder a la formación superior pública y de contar con docentes especializados en las escuelas de la provincia.

"La Danza es conocimiento, es identidad, es trabajo y es un derecho", señala el documento. Entre los aportes de la disciplina, sus autores destacaron que el trabajo con el cuerpo y el movimiento permite abordar contenidos de Educación Sexual Integral como el cuidado, la diversidad corporal, el consentimiento y la prevención de las violencias. También señalaron que, desde la Educación Intercultural Bilingüe, la danza permite trabajar con las memorias, las tradiciones y las expresiones artísticas de los pueblos originarios y de otras comunidades de Chubut.

El planteo vincula la continuidad del profesorado y la apertura de espacios de Danza en las escuelas con el derecho de niñas, niños y adolescentes a acceder a la educación artística y participar de la vida cultural.