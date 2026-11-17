Fue luego de un operativo de inspección en el yacimiento minero La Manchuria, donde se detectaron serias irregularidades laborales.

El yacimiento en cuestión, ubicado en cercanías de Gobernador Gregores, es operado por la empresa Astra y las irregularidades en materia de seguridad corresponden a la contratista Patagonia Drilling, por lo cual las autoridades de la Secretaría de Trabajo ordenaron la paralización de dos equipos de perforación.

De acuerdo al informe emitido este martes por el Gobierno de Santa Cruz, el procedimiento fue encabezado por el secretario coordinador, Sebastián Santillán, acompañado por la subsecretaria Valquiria Manquillán; el director general José Olivera; el delegado en Pico Truncado, Héctor Colier, y un equipo de inspectores especializados en Seguridad e Higiene.

Durante la inspección, se constató que los trabajadores desarrollaban sus tareas en condiciones deficientes, sin instalaciones sanitarias adecuadas, sin equipos de emergencia, sin ambulancia y sin los elementos necesarios para actuar ante un accidente laboral.

En ese sentido, se hizo saber que la situación resultaba especialmente preocupante por la ubicación del yacimiento, alejado de Gobernador Gregores y de los centros de asistencia médica, lo que incrementa considerablemente los riesgos para los trabajadores.

Ante la gravedad de las irregularidades, quedaron paralizados los dos equipos de perforación de Patagonia Drilling y se avanzará con las actuaciones administrativas correspondientes.

En ese marco, Santillán remarcó la importancia de exigir a las empresas el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.

“No podemos permitir que haya trabajadores santacruceños desarrollando sus tareas en estas condiciones. Las empresas tienen la obligación de garantizar seguridad, instalaciones adecuadas y los medios necesarios para actuar ante cualquier emergencia”, indicó el funcionario.

Asimismo, subrayó que “queremos que haya inversiones, producción y trabajo en Santa Cruz, pero eso no significa que las empresas puedan hacer cualquier cosa. La seguridad de los trabajadores está primero y vamos a intervenir cada vez que encontremos situaciones como esta”.