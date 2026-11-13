Entregaron diplomas a médicos capacitados en aeroevacuaciones

El Gobierno de Santa Cruz continúa fortaleciendo el sistema público de salud mediante la capacitación de profesionales que podrán integrar los equipos de aeroevacuación sanitaria de la provincia.

En este marco, el gobernador Claudio Vidal, acompañado por la ministra Secretaria General de la Gobernación, Soledad Boggio, encabezó este viernes la entrega de certificados a médicos que completaron una formación especializada destinada a mejorar la respuesta ante situaciones que requieren traslados aéreos de pacientes.

Ejecutivo provincial promueve la formación permanente de los recursos humanos y la consolidación de un sistema sanitario más integrado, preparado para responder a las necesidades de los santacruceños.

Además, se hicieron presentes en la actividad, la ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross; el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes; y la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci.

La iniciativa, impulsada a través de la Subsecretaría de la Función Pública del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, contempló el Curso de Evacuación Aeromédica y Traslado Aéreo Sanitario, dictado por el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y Espacial (INMAE).

La capacitación incluyó contenidos vinculados con cuidados críticos, trauma, clínica, procedimientos específicos y prácticas de campo, proporcionando herramientas fundamentales para intervenir en operativos sanitarios que requieren una coordinación precisa entre profesionales médicos y equipos aeronáuticos.

Una de las características centrales de esta formación es la incorporación de médicos de distintas localidades santacruceñas, con el objetivo de ampliar la disponibilidad territorial de profesionales preparados para participar en evacuaciones aeromédicas.

Históricamente, la disponibilidad de médicos preparados para integrar equipos de aeroevacuación se concentraba principalmente en Río Gallegos. Con estas instancias de formación, se busca avanzar hacia una distribución más federal de estas capacidades, facilitando la intervención de profesionales de distintas localidades.

El Servicio Aeromédico Provincial, dependiente de la Dirección Provincial de Aeronáutica, desarrolla sus tareas en coordinación con el Ministerio de Salud y Ambiente y la Caja de Servicios Sociales

TESTIMONIOS

La doctora Analía Gisel Vega, oriunda de Pico Truncado, valoró especialmente la posibilidad de acceder a esta formación y destacó su importancia para garantizar la continuidad de los tratamientos de los pacientes que necesitan ser derivados.

Por su parte, la doctora Guimar Cubilla Grunce, médica de Terapia Intensiva del Hospital de Las Heras, resaltó la importancia de incorporar conocimientos que contribuyan a mejorar la atención de pacientes críticos y fortalecer el trabajo sanitario en la zona norte provincial.

“Estamos tan alejados de todo y poder tener capacitaciones de este estilo nos permite tener más herramientas para mejorar la atención al paciente”, manifestó.

La doctora Marina Elizabeth Ruiz Díaz, neonatóloga del Hospital Regional, también compartió su experiencia y destacó los conocimientos adquiridos durante la capacitación, particularmente en las prácticas de reanimación.