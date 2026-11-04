Dirigentes petroleros visitaron un yacimiento de Crown Point

El yacimiento es operado por la compañía Crown Point, donde el dirigente sindical Nallib Rivera mantuvo un encuentro con trabajadores en la base de la empresa contratista SEAVE. La visita contó con la participación de los referentes de Pico Truncado, Marcelo Ruz; y Las Heras, Damián Medina, así como con integrantes de la comisión directiva y colaboradores de la institución gremial.

Durante el encuentro, los referentes dialogaron con trabajadores de las empresas SEAVE, CAM y Rectificaciones, abordando distintos temas relacionados con la situación actual de la industria, las condiciones laborales, la producción y las perspectivas de reactivación de la actividad en Santa Cruz.

En ese contexto, Rivera transmitió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, destacando el esfuerzo y las gestiones que desarrolla la conducción encabezada por Rafael Güenchenén para recuperar equipos e impulsar nuevas inversiones.

“Nos tocó atravesar la etapa más difícil, pero tenemos un sindicato ordenado, con mucha presencia gremial en los yacimientos y atendiendo cada reclamo de nuestros afiliados”, expresó Rivera.

Asimismo, destacó las perspectivas de inversión de la operadora Crown Point y manifestó una mirada positiva respecto del futuro de la actividad, remarcando la importancia de sostener el trabajo conjunto para consolidar la recuperación de la industria petrolera.

Fuente: Prensa SIPGER