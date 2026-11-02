Güenchenén gestiona compra de kits escolares

Con una planificación anticipada, el gremio petrolero de Santa Cruz y su Mutual 12 de Septiembre comenzaron a preparar una nueva entrega de kits escolares para hijos e hijas de sus afiliados.

Por tal motivo, el secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) y presidente de la Mutual, Rafael Güenchenén, realizó en Buenos Aires, una recorrida por la fábrica proveedora de los kits escolares.

Lo hizo junto a Diego Nieto, integrante de comisión directiva, con el objetivo de avanzar en la compra y organización de los materiales que serán entregados durante el ciclo lectivo 2027.

La iniciativa forma parte de una política institucional sostenida a lo largo de los años, orientada a acompañar a las familias petroleras, fortalecer la educación y contribuir a aliviar los gastos que representa el comienzo de clases.

Durante la visita, Güenchenen avanzó en las gestiones vinculadas con la adquisición de los kits, reafirmando la importancia de anticipar la planificación para garantizar la continuidad de este beneficio.

En los últimos años, miles de estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario recibieron mochilas y útiles escolares de primera calidad, como parte de un trabajo organizado por la comisión directiva, delegados, personal administrativo y equipos logísticos.

Durante 2026, el beneficio volvió a concretarse en Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos, con materiales adaptados a las necesidades de cada nivel educativo. La iniciativa fue especialmente valorada por su impacto en la economía familiar, en medio de las dificultades que atraviesan los trabajadores de la industria.

Con esta nueva gestión de compra comienza a organizarse el próximo operativo de entrega, con el propósito de sostener el alcance territorial del beneficio y garantizar que los hijos e hijas de los afiliados puedan iniciar las clases con los materiales necesarios.

Fuente: Prensa SIPGER