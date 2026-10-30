Muerte de los hermanos: Santa Cruz declaró dos días de duelo provincial

Leo y José Virreira fueron encontrados sin vida este jueves tras cinco jornadas consecutivas de búsqueda.

El Gobierno de Santa Cruz declaró dos días de duelo provincial por la muerte de los hermanos Leo y José Virreira, quienes fueron encontrados sin vida este jueves tras cinco jornadas consecutivas de búsqueda luego de ser arrastrados por el agua.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución de Firma Conjunta RESFC-2026-93-E-SANTACRUZ-JGM, suscripta por el jefe de Gabinete de Ministros, Pedro Luxen, y la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio.

La disposición establece que, durante el período de duelo, las banderas nacional y provincial permanecerán izadas a media asta en todos los edificios públicos, como expresión institucional de respeto ante una pérdida que conmocionó a toda la comunidad santacruceña.

Acompañamiento a la familia y a la comunidad

En los fundamentos de la resolución, el Gobierno provincial expresó sus condolencias y acompañamiento a la familia Virreira, así como a sus amigos, compañeros, docentes, integrantes de la comunidad deportiva y a todas las personas afectadas por este doloroso acontecimiento.

El documento también recuerda el intenso operativo desplegado durante cinco jornadas consecutivas, en el que participaron efectivos policiales, bomberos, equipos especializados de rescate, personal de Protección Civil, fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, profesionales de la salud y vecinos.

La resolución señala que la pérdida de Leo y José enluta profundamente a Santa Cruz y representa un motivo de dolor, consternación y solidaridad para la sociedad en su conjunto.

Finalmente, el Gobierno provincial invitó a las municipalidades, comisiones de fomento y entidades intermedias de Santa Cruz a adoptar una medida similar en sus respectivas jurisdicciones, en señal de duelo y acompañamiento ante la irreparable pérdida de los dos niños.

Desaparición y hallazgo de los cuerpos

Leo y José Virreira, de 10 y 12 años, desaparecieron el domingo 25 de octubre por la tarde cuando se encontraban con otros menores jugando en el río, en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, sobre la Ruta Nacional 40.

De un momento a otro, los hermanos fueron arrastrados, por lo que se inició un amplio operativo en la zona, que concluyó este jueves.

En el quinto día de rastrillajes, las autoridades a cargo del operativo confirmaron que el primer avistamiento se produjo durante los sobrevuelos en Palermo Aike, mientras que el segundo hallazgo ocurrió horas después en cercanías del puente.

NA