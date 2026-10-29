Hallaron el cuerpo del segundo hermano en Palermo Aike

Fue localizado este jueves cerca de las 11, en las inmediaciones del puente. Durante la mañana ya habían encontrado al primero de los niños, desaparecidos el domingo en el río Gallegos.

El cuerpo del segundo de los hermanos que eran buscados en Palermo Aike fue hallado este jueves cerca de las 11, en las inmediaciones del puente, según confirmó el Gobierno de Santa Cruz. La noticia se conoció después del hallazgo del primero de los niños, divisado durante la mañana desde un helicóptero que participaba del operativo.

Los hermanos, de 10 y 12 años, habían desaparecido el domingo 25 de octubre en el sector conocido como La Toma, a unos 30 kilómetros de Río Gallegos. Se encontraban en el agua junto a otros dos adolescentes cuando fueron arrastrados por la corriente. Los otros jóvenes lograron salir.

Tras la localización del primer cuerpo, los equipos mantuvieron los rastrillajes para encontrar al segundo niño. Su hallazgo confirmó la muerte de ambos hermanos luego de varios días de búsqueda por tierra, agua y aire.

Del operativo participaron efectivos de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, Prefectura Naval Argentina, Protección Civil, buzos especializados y otros equipos provinciales. Las tareas incluyeron recorridas por las márgenes, inmersiones, drones y patrullajes aéreos.

El helicóptero había comenzado a operar este jueves por la mañana, después de que el Gobierno provincial anunciara su incorporación el miércoles para ampliar el área de búsqueda y observar sectores de difícil acceso. En uno de esos sobrevuelos fue encontrado el primer cuerpo.

La fuerte corriente, la escasa visibilidad bajo el agua y las características del lecho del río dificultaron el trabajo de los rescatistas. Los sectores profundos exigieron la intervención de equipos especializados, mientras que las tormentas eléctricas obligaron a suspender las inmersiones en reiteradas ocasiones por seguridad.

El miércoles se había delimitado un área prioritaria denominada "punto cero", donde se concentraron los esfuerzos de los buzos. Los rastrillajes continuaron hasta los hallazgos registrados este jueves.

Desde el inicio del operativo, equipos de Salud y profesionales especializados brindaron acompañamiento permanente a la familia.