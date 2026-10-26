Diseñan nuevo circuito histórico petrolero entre Caleta y Cañadón

Este lunes comenzó a realizarse un relevamiento técnico de distintos puntos emblemáticos de Caleta Olivia y Cañadón Seco para diseñar un nuevo circuito histórico petrolero.

La iniciativa responde a un convenio firmado entre el Municipio de Caleta Olivia y la Comisión de Fomento de Cañadón Seco

Dicho proyecto busca poner en valor la historia regional a través de un circuito que unirá a ambas localidades con el objetivo de presentarlo en el aniversario de la ciudad.

El trabajo conjunto entre localidades que permitirá visibilizar los atractivos vinculados a la historia petrolera de la zona.

En este contexto, Valeria Negro, supervisora de Turismo del municipio de Caleta Olivia, explicó que en primera instancia, el equipo de trabajo inició un recorrido por esta ciudad para luego dirigirse hasta Cañadón Seco a fin de continuar definiendo el trayecto que formará el circuito oficial.

“Visitamos varios puntos que son hitos en la historia tan importantes del petróleo, como por ejemplo lo que fue el primer surtidor de nafta en Caleta Olivia y el sito donde estuvo el pozo O-12 de Cañadón Seco (foto), entre otros sectores que consideramos que deben pertenecer al circuito.

Este relevamiento también incluirá algunas zonas urbanas y así quedará establecido el recorrido que más adelante contará con cartelería y un QR para que se pueda realizar el mismo.