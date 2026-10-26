Docente lesionada al volcar camioneta cerca de Fitz Roy

Una Toyota Hilux quedó seriamente dañada a volcar este lunes en la Ruta 3, a unos 60 kilómetros al sur de Caleta Olivia. Su conductora y única ocupante resultó con lesiones de consideración.

El accidente se registró alrededor de las 8:30 en cercanías de Fitz Roy cuando la camioneta de color negro, dominio AD 867 AT, circulaba en dirección sur, hacia esa localidad.

Transportaba más de cincuenta matafuegos que, según trascendió, habían sido retirados de edificios educativos de Caleta Olivia por tener su carga vencida e iban a ser recargados en otra localidad no precisada.

Era conducida por una docente de apellido Poggio, funcionaria de la Dirección de Escuelas Zona Norte, quien habría sufrido traumatismos y fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal.

Por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, sobrepasó la banquina de su mano de circulación y dio varios vuelcos hasta quedar en posición normal, a unos veinte metros de la cinta asfáltica y seriamente destrozada.

Los matafuegos se esparcieron por el campo y más tarde fueron colocados al costado de la ruta por parte de personal de la Subcomisaría de Fitz Roy, a modo de conos, con el fin de alertar a conductores de otros vehículos para que redujeran la velocidad.