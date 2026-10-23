Vidal firmó acuerdo para nueva inversión petrolera

El gobernador Claudio Vidal encabezó el jueves la firma del contrato con la compañía Alianza Petrolera Argentina S.A. para el desarrollo del área hidrocarburífera Sur Río Deseado Este.

El proyecto contempla una oferta económica superior a los USD 10 millones, la perforación de tres pozos exploratorios y la incorporación de tecnología de perforación multilateral que se utilizará por primera vez en Argentina.

Con este acuerdo se formaliza una nueva etapa del proceso de recuperación de la actividad hidrocarburífera provincial, iniciado con la licitación pública nacional e internacional y la posterior adjudicación del permiso de exploración a la compañía, mediante el Decreto Provincial N.º 969/26.

De la firma del contrato participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el vicepresidente de Alianza Petrolera Argentina, Pedro Martínez Cereijo.

Uno de los principales aspectos del proyecto es la incorporación de tecnología canadiense de perfiliación y perforación multilateral, que se basa en abrir múltiples ramas horizontales desde un tronco principal, lo que permite multiplicar el volumen de extracción del pozo.

La aplicación de este sistema es inédito en el país, pero que ya lleva más de 10 años de aplicación en Canadá en zonas similares a las de Río Deseado Este, representa una oportunidad para incorporar nuevas capacidades tecnológicas a la actividad petrolera argentina y explorar alternativas para mejorar el aprovechamiento de los recursos.

El inicio de las perforaciones está previsto para el primer semestre de 2027. Para esa etapa, el programa contempla la adaptación de un equipo de perforación local, la capacitación de trabajadores argentinos y santacruceños y una proyección de más de 90 puestos de trabajo directos e indirectos una vez que el equipo entre en funcionamiento.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz