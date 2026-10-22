Masiva concentración de petroleros en Legislatura

En la sesión ordinaria de este jueves y por votación mayoritaria, la Cámara de Diputados de Santa Cruz envió al archivo el proyecto de prórroga de la Ley de Emergencia Hidrocarburífera.

Tal de decisión fue tomada como una victoria por parte centenares de trabajadores petroleros convencionales nucleados en el SIPGER que se concentraron en el acceso al edificio legislativo ubicado en la calle Alcorta de Río Gallegos.

El secretario general del gremio, Rafael Gúenchenén, junto a otros miembros de comisión directiva, acompañó a los trabajadores y volvió a fundamentar los motivos por los cuales el SIPGER se opuso reiteradamente al citado proyecto.

Al respecto, destacó que “vivimos dos años en los que la provincia tuvo esta Ley en la mano y no la aplicó, y miren dónde estamos, miren cómo terminamos”, en alusión a los puestos de trabajo que se perdieron y podrían haberse evitado con esa Ley.

Recordó además que el ministro de Energía, Jaime Álvarez, había señalado en principio no se necesita esa herramienta e incluso el gobernador Claudio Vidal también cuestionó el sentido de solicitar una prórroga, pero luego cambiaron sus posturas.

“Para el SIPGER, esa insistencia constituye una falta de respeto a los trabajadores y a toda la sociedad santacruceña. El trámite consumió tiempo y recursos de la Legislatura y de la provincia mientras continúan pendientes las respuestas sobre inversiones y recuperación del empleo” puntualizo Guenchenén.

Ahora, con el proyecto enviado a archivo, el dirigente puso el foco en las condiciones para reactivar los yacimientos, señalando que las operadoras cuentan con un barril por encima de los 100 dólares y que los cambios impulsados en el trabajo de campo mejoraron la eficiencia y la rentabilidad.

Por ello cuestionó que el futuro del sector quede sujeto a la decisión de una sola persona y pidió que las empresas presenten sus programas ante los diputados, con conocimiento público de los compromisos.

Asimismo, reclamó que la Legislatura, como casa del pueblo, garantice la participación de los trabajadores en las decisiones que comprometen el futuro productivo de Santa Cruz.

“Que vengan acá, que discutan acá, evaluemos acá, que seamos invitados nosotros y empecemos a trabajar para poder levantar nuevamente la actividad”, reclamò..

La discusión productiva también alcanzó el desarrollo del no convencional y la necesidad de atraer proyectos que hoy encuentran destino en Chubut y Neuquén. Güenchenen defendió el potencial de las áreas santacruceñas y cuestionó que su condición de yacimientos maduros sirva para relegar las inversiones. Reclamó herramientas que permitan a las empresas ampliar la exploración y el desarrollo de los recursos provinciales.

Al cerrar su intervención ante los trabajadores, el secretario general reafirmó el compromiso de la conducción con quienes le dieron su mandato. “Nosotros estamos acá, muchachos, porque ustedes nos pusieron acá. Y a ustedes les vamos a responder”, afirmó.