La senadora por Santa Cruz, Natalia Gadano, mantuvo este miércoles en Río Gallegos una reunión con el intendente Pablo Grasso.

Gadano se reunió con Grasso en su visita a Río Gallegos

El encuentro protocolar se realizó en el marco de la recorrida que lleva a cabo por distintas localidades de la provincia para escuchar las necesidades de diferentes sectores comunitarios, abordando aspectos en los que se combina el diálogo institucional con el trabajo sobre temas concretos.

“Creo que es importante poder hablar, escuchar y conocer lo que está pasando en cada lugar. Los dirigentes políticos deben dejar de lado el ego y sentarse para trabajar por Santa Cruz”, expresó Gadano.

Durante su paso por Río Gallegos, también concretó reuniones con mujeres líderes en CAME y representantes de la Cámara de Comercio, con quienes abordó temas vinculados a la actividad portuaria.

Además mantuvo otro encuentro con la mamá de Ema Bondaruk, para avanzar en el impulso nacional de la Ley Ema, una iniciativa orientada a promover la ciudadanía digital de niños, niñas y adolescentes.

Finalizada su actividad en la capital provincial, la senadora continuará el jueves su recorrida por Puerto Santa Cruz, donde mantendrá nuevas reuniones como parte de su compromiso de estar presente en las localidades y trabajar sobre las necesidades de cada comunidad.

Fuente: Prensa senadora Gadano