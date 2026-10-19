Vidal acompañó a la comunidad de Lago Posadas en su aniversario

El gobernador Claudio Vidal presidió este lunes los actos conmemorativos al 67 aniversario de Lago Posadas junto al comisionado de fomento, Rubén Guzmán.

El mandatario arribo acompañado por el exgobernador Arturo Puricelli; la ministra de la Producción, Nadia Ricc; los presidentes del Consejo Agrario Provincial, Hugo Garay y de la Administración General de Vialidad Provincial Julio Bujer; los intendentes de Perito Moreno, Matías Treppo; de Gobernador Gregores, Carina Bosso; de El Chaltén Néstor Tico; los comisionados de fomento por Tres Lagos Nayla Fernández; y de Cañadón Seco, Gabriel Galarza;

Las actividades oficiales con la presencia de numerosos vecinosse desarrollaron en la plaza central de la localidad, donde, al inicio de la ceremonia, tuvo lugar el izamiento del Pabellón Nacional y la entonación del Himno Nacional.

En torno estuvo engalanado por abanderados y escoltas de la Guardería Comunal “Los Pingüinitos”, del Jardín de Infantes Nº 40 “Valle de Amancay”, de la Escuela Provincial Rural Nº 42 “Patrulla Soberanía”, del Colegio Secundario Provincial Nº 29, Puesto Sanitario Lago Posadas, Grupo Folclórico Comunal “Tañi Mapu” y Sub-comisaría Lago Posadas.

A continuación, Guzmán hizo entrega de la Resolución N° 1097/2026, mediante el cual se declaró al Huésped de Honor al gobernador y seguidamente se entregó un presente a Arturo Puricelli, como reconocimiento por ser el primer gobernador de Santa Cruz tras la recuperación de la Democracia.

En ese marco, Vidal anunció la entrega de terrenos para familias que construirán viviendas, instalaran comercios y accederán a chacras productivas.

También informó que la provincia transferirá fondos a la comuna para comprar una motoniveladora destinada al mantenimiento de la ruta.

Luego, al hacer uso de la palabra, el jefe comunal Rubén Guzmán, destacó las obras en ejecución y los nuevos proyectos, entre ellos el barrio de 15 viviendas, la entrega de unidades productivas y la puesta en marcha de un espacio para el Consejo Agrario Provincial. También anunció que la localidad espera recibir el 21 y 22 de noviembre una clasificatoria para Jesús María, la primera que se realizaría allí.

“Hace algo más de un par de años asumimos una responsabilidad enorme. No prometimos milagros, pusimos sobre la mesa trabajo, esfuerzo, presencia y compromiso inquebrantable de lo que sostenemos día a día”, expresó Guzmán, añadiendo que “el progreso está a la vista y es palpable”.