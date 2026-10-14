El principal gremio docente de Santa Cruz (ADOSAC) llevó adelante este miércoles un paro de actividades en toda la provincia con manifestaciones de protesta.

Paro docente y repudio por el procesamiento de una dirigente

En Caleta Olivia los referentes de la filial local se concentraron durante la mañana en el microcentro para entregar panfletos por los que fundamentaron la medida de fuerza.

Además, repudiaron una resolución judicial por la cual se procesó a la dirigente de Rio Gallegos, Adriana Mancilla por haber participado el año pasado en una protesta frente a la sed de la Caja de Servicios Sociales ante las deficientes prestaciones de esa obra social de estatales.

En ese marco, el secretario de finanzas de la filial, Gustavo Castro dijo en declaraciones formuladas al portal digital El Caletense que el procesamiento de Mancilla implica un claro intento de disciplinar a la docencia santacruceña.

Por otra parte cuestionó que el sindicato sea constante objeto de descuentos salariales y sanciones económicas por ejercer el derecho a huelga.

Asimismo, expuso la urgencia de que se incrementen los salarios de las y los trabajadores de la educación, anticipando que en la próxima negociación paritaria exigirán la aplicación de una cláusula gatillo y una recomposición real de haberes.

Para dimensionar la crisis, el dirigente recordó que hoy la canasta básica en Santa Cruz supera la barrera de los dos millones de pesos, haciendo que los sueldos actuales resulten marcadamente insuficientes frente al costo de vida patagónico.