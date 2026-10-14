Condolencias del intendente y del gobernador por la muerte de Castro

La ciudad de El Gorosito se encuentra consternada por el repentino fallecimiento de su máxima figura deportiva, Jorge “Locomotora” Castro.

A su prestigio pugilístico internacional sumó su espíritu de solidaridad para ayudar a miles de personas carenciadas, no solo a través de los 14 comedores comunitarios que creó en Buenos Aires donde se encontraba radicado, sino también con donaciones de alimentos y elementos deportivos que llevaba a localidades del interior del país, toda vez que era invitado para realizar disertaciones.

Su última y reciente visita a Caleta Olivia fue el 24 de agosto -a pocos días de haber cumplido 59 años- para resolver un conflicto familiar por cuestiones de herencia de bienes y volvió a mostrarse públicamente junto al monumento icónico que identifica a la ciudad (foto), donde fue entrevistado por El Patagónico y otros medios periodísticos.

En esa ocasión también fue recibido por el intendente Pablo Carrizo, a quien le prometió enviar elementos para la práctica de boxeo para la escuela municipal de la especialidad y alimentos para comedores comunitarios si fuera necesario.

En la mañana de este miércoles, ante la conmocionante noticia de su fallecimiento, la municipalidad emitió un sentido mensaje de condolencias expresando que “el intendente Pablo Carrizo e integrantes del gabinete municipal lamentan profundamente el fallecimiento de quien fuera un reconocido deportista caletense y argentino. Acompañan a familiares y amigos en este momento de dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin”.

También el Gobierno de Santa Cruz emitio un mensaje de condolencias para despedir “al deportista santacruceño que con su pasión, esfuerzo y perseverancia, logró convertirse en una leyenda del boxeo a nivel nacional e internacional”.

En tal sentido , el gobernador Claudio Vidal junto a su gabinete, hace llegar un fuerte abrazo y condolencias a la familia y a todos los seres queridos de Jorge “Locomotora” Castro”.

Finalmente destaca que “a través de su compromiso y dedicación, contribuyó a enaltecer el boxeo y el deporte de nuestro país, dejando un importante legado y en alto a sus queridas Caleta Olivia y Santa Cruz”.