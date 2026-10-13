Autoridades de la Armada en el municipio

El intendente Othar Macharashvili, acompañado por la secretaria de Gobierno, Jordana Mrla, recibió este martes al contraalmirante Fernando Pérez Kühn, comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la Base Naval Mar del Plata; y al capitán de Navío Sergio Fabián Ciminari, quienes arribaron a Comodoro Rivadavia con motivo de la visita del destructor ARA Almirante Brown, en el marco de las actividades por el 30° aniversario del Muelle de Ultramar “Antonio Morán”.

Durante el encuentro, las autoridades de la Armada agradecieron al Municipio y a la comunidad por la bienvenida y la colaboración brindada durante la estadía de la unidad naval en el puerto local. También destacaron el acompañamiento de las instituciones y de los distintos actores de la ciudad, así como el vínculo cotidiano con el personal del Destacamento Naval de Comodoro Rivadavia.

“Esta visita ha sido para agradecerle, en nombre de la Armada Argentina, al señor intendente y, por su intermedio, a todo el pueblo de Comodoro Rivadavia, por la excelente predisposición que han tenido para con nuestras unidades que estuvieron este fin de semana en el puerto, concretamente el destructor Almirante Brown”, expresó Pérez Kühn.

El jefe naval valoró la invitación de las autoridades, al tiempo que remarcó la importancia de Comodoro Rivadavia para la institución naval, citando como ejemplo el acompañamiento de la comunidad durante la búsqueda del ARA San Juan. “No olvidamos el apoyo invalorable que nos dieron en momentos tan aciagos como el año 2017, en que perdimos al submarino ARA San Juan”, sostuvo.

Por último, reafirmó la voluntad de la Armada de continuar acompañando a Comodoro. “Es una ciudad que sabe que la Armada va a estar para apoyar en lo que pueda a esta comunidad, como es nuestra vocación de trabajar por nuestros conciudadanos, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros nietos, y para honrar también a nuestros antecesores”, concluyó.