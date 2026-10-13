Los precios acumularon una suba del 30,1% en doce meses. Los alquileres, los servicios y los alimentos sostienen la presión sobre el bolsillo.

La inflación en la Patagonia fue del 1,4%, la más baja del país

La Patagonia registró en septiembre una inflación del 1,4%, el menor incremento mensual del país, según informó el INDEC. El índice nacional se ubicó en el 1,9%, mientras que la suba acumulada en la región durante los últimos doce meses alcanzó el 30,1%.

Las verduras encabezaron los aumentos del mes, con un 5,9%. Les siguieron las frutas, que subieron un 3,2%, y el transporte público, con un 3,1%. En tanto, el calzado registró una caída del 1,6% respecto de agosto.

El incremento mensual más moderado mantiene su impacto sobre presupuestos familiares que arrastran fuertes aumentos en gastos cotidianos. En la comparación interanual, los alquileres lideraron las subas con un 63,7%, más del doble del promedio patagónico.

Las facturas de gas y electricidad acumularon un aumento del 52,2%, mientras que los combustibles subieron un 50% y las verduras, un 49,5%. Todos estos rubros superaron ampliamente la inflación interanual de la región y mantuvieron la presión sobre el poder adquisitivo.

Fuente: El Extremo Sur