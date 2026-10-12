Entre enero y septiembre de 2026, destinó $409.240 millones al pago de vencimientos, una cifra equivalente a más de dos masas salariales y media. Buenos Aires y Chaco encabezaron el ranking.

Chubut es la tercera provincia que más se desendeudó en el año

El pago de servicios de deuda pública demandó $409.240 millones a Chubut durante los primeros nueve meses de 2026. Ese monto ubicó a la provincia detrás de Buenos Aires y Chaco en el ranking nacional de desembolsos y representó el 4,9% de las obligaciones canceladas por el conjunto de los distritos.

Los datos surgen de un informe de la consultora Politikon Chaco sobre las finanzas provinciales. Para la administración de Ignacio “Nacho” Torres, los vencimientos afrontados entre enero y septiembre equivalieron a más de dos masas salariales y media del Estado provincial.

El calendario reunió obligaciones de distintas gestiones e instrumentos de financiamiento. Entre los compromisos abonados figuran Letras del Tesoro emitidas por el actual gobierno, el Bono de Conversión de la gestión de Mariano Arcioni, el TIDECh —correspondiente al Megacanje Provincial— y el BOCADE, colocado durante el gobierno de Mario Das Neves y reestructurado posteriormente.

A esos pagos se sumaron los intereses del nuevo bono internacional por 650 millones de dólares, cuya operación se concretó en Nueva York en abril de este año. Los primeros vencimientos de ese título comenzaron a ejecutarse en julio.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que los desembolsos se realizaron de manera ordenada, sin descalces en las cuentas públicas ni afectación de la liquidez destinada a los gastos corrientes.

El peso de los vencimientos en las provincias

En todo el país, las provincias pagaron servicios de deuda por $8,35 billones entre enero y septiembre, un 13,1% más que en el mismo período del año anterior. Del total, el 79% correspondió a amortizaciones de capital y el 21% a intereses.

Buenos Aires concentró el mayor volumen, con $5,73 billones, equivalentes al 68,6% del total nacional. Chaco ocupó el segundo puesto con $668.079 millones y una participación del 8%. Después de Chubut quedaron Mendoza, con $370.723 millones, y Córdoba, con $328.054 millones.

Entre las otras provincias patagónicas mencionadas en el informe, Neuquén desembolsó $194.021 millones y se ubicó séptima, mientras que Río Negro pagó $133.048 millones y quedó en el octavo lugar. San Luis, La Pampa y Formosa no registraron pagos por este tipo de pasivos durante el período relevado.