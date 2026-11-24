La actividad económica cayó 1,2% interanual y acumuló su tercer mes consecutivo de retroceso en esa medición.

La economía argentina cerró el tercer trimestre del año en terreno negativo, pese a que en septiembre registró una recuperación superior a la prevista por las consultoras privadas. Los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) anticipan que la actividad económica encadenó dos trimestres consecutivos de contracción, lo que configuraría una recesión técnica.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un crecimiento del 1,1% mensual en septiembre, en la medición desestacionalizada, mientras que cayó un 1,2% respecto del mismo mes de 2025. De esta manera, la economía acumuló un crecimiento del 1% en los primeros nueve meses de 2026.

Si bien el dato mensual superó las expectativas que anticipaban consultoras como Equilibra y Orlando J. Ferreres & Asociados, que proyectaban avances del 0,5% y del 0,1%, respectivamente, la recuperación no fue suficiente para revertir el deterioro registrado durante el tercer trimestre. Asimismo, la serie tendencia-ciclo no presentó variaciones mensuales significativas, lo que refleja la persistencia del estancamiento económico.

De acuerdo con un cálculo sobre la serie desestacionalizada del EMAE, la actividad económica se contrajo aproximadamente un 1,8% durante el tercer trimestre respecto del segundo. Cabe recordar que entre abril y junio el Producto Bruto Interno (PBI) ya había registrado una caída del 0,6% frente a los primeros tres meses del año.

En términos técnicos, una economía entra en recesión cuando encadena dos trimestres consecutivos de contracción. Si bien la confirmación definitiva llegará con la publicación del PBI del tercer trimestre, los datos del EMAE anticipan ese escenario.

En su último informe, el INDEC también corrigió al alza las mediciones de los meses anteriores. La caída de julio pasó del 2,8% al 2,5%, mientras que el crecimiento de agosto fue revisado del 0,1% al 0,4%. Sin embargo, pese a estas correcciones y a la recuperación de septiembre, la actividad económica se ubica un 2,8% por debajo del máximo alcanzado en marzo de este año y un 2,4% por debajo del nivel de diciembre de 2025.

En paralelo, el crecimiento acumulado de la economía se redujo del 2,2% en el primer semestre al 1% en septiembre, lo que da cuenta del deterioro de la actividad durante la segunda mitad del año.

La dinámica sectorial continúa dando muestras de una recuperación económica heterogénea. De los 15 sectores que componen el EMAE, apenas cinco registraron mejoras en términos interanuales durante septiembre, mientras que los diez restantes exhibieron retrocesos.

La explotación de minas y canteras volvió a liderar el crecimiento, con una expansión del 11,1% interanual. Le siguieron electricidad, gas y agua (4%), construcción (3,5%), hoteles y restaurantes (3,4%) y servicios sociales y de salud (0,7%).

En contraposición, las mayores caídas se registraron en la pesca (-48,6%) y la intermediación financiera (-11,5%). Ambos sectores, junto con la industria manufacturera (-1,8%), le restaron 1,1 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

Por su parte, el comercio mayorista y minorista retrocedió un 2,2%, mientras que la actividad agropecuaria cayó un 2%. Tanto la industria como el comercio acumularon tres meses consecutivos de contracción interanual.

El contraste entre el dinamismo de la actividad hidrocarburífera y minera y el deterioro de los sectores vinculados al mercado interno constituye uno de los principales obstáculos para que la recuperación económica se traduzca en una mejora generalizada del empleo y los ingresos.