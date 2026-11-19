A través de un infantil video —como acostumbra—, el presidente Javier Milei anunció falsamente —como también acostumbra— la llegada de Lego a la Argentina. “Lego abre su primer tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei”, asegura.

“La empresa que dice el Presidente que vino en realidad no vino. LEGO no vino al país, ese local no lo pone la empresa. El que lo pone es una juguetería, una Pyme que ya tenía una pequeña góndola de venta de esa marca en ese shopping y ahora se pasa a un local”, aseguró Daniel Dimare, dueño de Rasti, en declaraciones a Futurock.

Si bien sostuvo que “les parece bien que una PyME se anime a vender más juguetes”, advirtió también por la crisis del sector: “Hay mucho contrabando y afecta mucho al interior. Eso afecta y habría que ser más fuertes con los controles porque afecta a todos”. Desde el sector avícola, hasta celulares, electrodomésticos y el textil, advierten que el contrabando ha crecido mucho en estos años.

Dimare, que destacó que su empresa sigue produciendo en el país, no puso el foco en LEGO a la hora de hablar de importaciones porque es un “producto caro”. A los aumentos en los costos fijos como alquileres y tarifas energéticas y a la baja del consumo, se suma en exponencial aumento de las importaciones puerta a puerta que rompe récord tras récord.

En el acumulado de los primeros 9 meses del año, las compras por esta vía llegaron a los 960 millones de dólares, superando el registro de todo 2025, que ya era récord histórico. Entre enero y septiembre, la importación puerta a puerta creció 60% con respecto al mismo periodo del año pasado.

El Gobierno amplió las exenciones impositivas y hoy se pueden importar hasta 5 paquetes por año, de como mucho 400 dólares cada uno, sin pagar tasa estadística, Ingresos Brutos o derechos de importación. Se paga solo el IVA e impuesto interno si lo tiene.

Además de esas bajas impositivas, hay otros dos problemas. El primero es su origen. “El 95% de las importaciones son chinas”, aseguró Julián Benítez, gerente de la Cámara del Juguete. Con un Estado gigante subsidiando y apoyando la producción masiva, es imposible competir para prácticamente cualquier país del mundo que tenga condiciones laborales dignas.

Además, los empresarios resaltan la falta de controles de calidad de lo que ingresa del exterior. La eliminación de verificaciones también afecta a otros sectores como el textil y el de electrodomésticos, lo que supone un peligro para los consumidores. En mayo la Unión Europea multó a Temu con 200 millones de dólares por comercializar juguetes para bebe que son tóxicos y pueden provocar la asfixia.

“Debe haber unas 2500 jugueterías, tenemos contabilizadas 300 que cerraron, algunas quedaron online y otras cerraron definitivamente”, lamentó Benítez.