Cuestionan a la empresa por la situación que atraviesan tras quedar desvinculados al cambiar de concesionaria el transporte público.

Los ex choferes de Patagonia Argentina continúan reclamando respuestas sobre el pago de sus liquidaciones finales y las posibles indemnizaciones, en medio de la incertidumbre que atraviesan tras quedar fuera de la empresa el pasado 1 de agosto. Ante la falta de definiciones, evalúan iniciar acciones judiciales contra la firma y buscar mecanismos para resguardar los fondos destinados a cubrir sus obligaciones laborales.

Fabián Pacheco, vocero de los trabajadores, explicó que mantuvieron una reunión con la secretaria municipal de Servicios Públicos y Control de Concesiones, Cintia Juárez, para conocer las novedades sobre su situación.

Durante el encuentro, también entregaron una nota en la que solicitaron un subsidio al intendente Othar Macharashvili, ante la preocupación por el difícil escenario económico que enfrentan.

Según relató, durante la reunión tomaron conocimiento de que se habrían presentado algunos pedidos de embargo sobre fondos que se encuentran en poder del Municipio. Sin embargo, aclaró que todavía no existe una resolución y que será la Justicia la que determine qué sucederá con ese dinero.

“Si esa plata que tiene el Municipio la embargan, olvidate que vamos a poder cobrar algo; ni siquiera la liquidación final; mucho menos el subsidio”, advirtió Pacheco.

Frente a este panorama, los trabajadores concurrirán a la Secretaría provincial de Trabajo para solicitar su intervención ante el Municipio y buscar que los fondos puedan destinarse a cubrir las futuras indemnizaciones.

En paralelo, Pacheco confirmó que evalúan iniciar acciones judiciales contra Patagonia Argentina, a raíz de lo que consideran un cambio de postura de la empresa respecto del dinero correspondiente a sus salarios.

“A Patagonia Argentina lamentablemente le vamos a tener que hacer juicio porque si presentó un escrito donde cede la plata de nuestros sueldos, pero después ante el juzgado presenta otro solicitando la plata, son personas de doble palabra”, cuestionó.

En ese sentido, expresó su malestar por el trato recibido después de tantos años de trabajo: “Nosotros les servimos toda la vida a ellos y ahora nos hacen esta jugada. La verdad es penoso lo que está haciendo la gente de Patagonia”, añadió.

OFRECEN LOS COLECTIVOS POR FACEBOOK

Los ex trabajadores también pretenden avanzar con un embargo preventivo sobre los bienes de la empresa. Como parte de sus argumentos, señalaron que comenzaron a circular publicaciones en Facebook en las que se ofrecen colectivos de la firma.

“Queremos ver de qué forma se puede hacer un embargo preventivo. Vimos que están ofreciendo los colectivos por Facebook. Se supone que el capital todavía lo tienen ellos, así que esperemos que la Justicia actúe lo más pronto posible porque para nosotros se vienen tiempos difíciles”, sostuvo.

Por otra parte, Pacheco se refirió al proceso de incorporación de trabajadores a la nueva prestadora del servicio de transporte, precisando que fueron convocados seis ex empleados y que durante la tarde se esperaba contactar a otros para completar un cupo de 16 personas.

Sin embargo, remarcó que esa posibilidad no resuelve la situación de la totalidad de los trabajadores que quedaron desvinculados, que son casi 80. Por ese motivo, adelantó que también buscarán mantener una conversación con el gobernador para solicitar su intervención.

“Nosotros continuamos con la incertidumbre. Mañana vamos a ver si tenemos la posibilidad de mantener una charla con el gobernador para que vea nuestra situación y ver si podemos llegar a algún arreglo. Yo pienso que tiene que intervenir ante estas cosas”, manifestó.

Finalmente, Pacheco aseguró que continuarán con los reclamos hasta obtener una respuesta para todos los afectados y advirtió sobre las consecuencias de que solo una parte consiga reinsertarse laboralmente. “Vamos a seguir en la pelea porque más allá de que entren estas 16 personas, el resto quedamos en la calle, a la deriva”, concluyó.