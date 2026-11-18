Las modificaciones afectan a las líneas 3, 5 y 5U debido a trabajos en el pluvial de Kennedy y Chile. Habrá cambios de paradas y desvíos en los recorridos habituales. Conocé por dónde circulará cada colectivo.

Tres líneas de colectivo cambian sus recorridos desde este miércoles

Los usuarios del transporte público de Comodoro Rivadavia deberán prestar atención a los cambios que comenzarán a regir este miércoles 18 de noviembre. La Municipalidad informó que tres líneas de colectivo modificarán temporalmente sus recorridos debido a las obras que se desarrollan en el sistema pluvial de la zona de Kennedy y Chile.

Las modificaciones alcanzan a las líneas 3, 5 y 5U e incluyen tanto el traslado de paradas como la implementación de trayectos alternativos en uno de los sectores de mayor circulación de la ciudad.

Desde el Municipio aclararon que los cambios serán provisorios y permanecerán vigentes hasta que se normalice el tránsito en el área afectada.

Línea 3: cambia una parada en el recorrido hacia el Centro

Los colectivos de la línea 3 que circulan desde el barrio 30 de Octubre hacia el Centro tendrán una modificación en uno de sus puntos de ascenso y descenso de pasajeros.

La parada ubicada habitualmente en Chile y Congreso se trasladará a Kennedy y La Razón, a la altura de la estación de servicio.

Desde ese sector, las unidades continuarán con su recorrido habitual.

Línea 5: nueva ubicación de parada

En el caso de la línea 5, también se verá afectado el servicio que circula desde el barrio 30 de Octubre hacia el Centro.

La parada de Chile y Congreso quedará temporalmente fuera de servicio y será trasladada a Chile y Emigdio Ramos, a la altura del supermercado.

Luego de ese punto, los colectivos retomarán su trayecto habitual.

Línea 5U: desvíos tanto de ida como de vuelta

La línea 5U será la que presente mayores modificaciones, ya que tendrá recorridos alternativos en ambos sentidos.

Desde San Cayetano hacia el Centro: las unidades circularán por avenida Kennedy y realizarán un giro de retorno por el bulevar ubicado frente a calle Código 53. Posteriormente, continuarán por Kennedy, La Razón, Gabriel Barceló y avenida Chile, donde retomarán su recorrido habitual.

Desde el Centro hacia San Cayetano: los colectivos circularán por avenida Chile, tomarán calle Código 53 y luego avenida Kennedy, para continuar con su trayecto habitual.

¿Hasta cuándo se mantendrán los cambios?

La Municipalidad no informó una fecha exacta para la finalización de los desvíos.

Las modificaciones estarán vigentes mientras se desarrollen los trabajos en el pluvial del sector de Kennedy y Chile y hasta que se restablezcan las condiciones normales de circulación.

Por este motivo, se recomienda a los pasajeros verificar las nuevas ubicaciones de las paradas antes de salir, especialmente a quienes utilizan diariamente estas líneas para trasladarse al trabajo, estudiar o realizar trámites.