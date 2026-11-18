El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca e inestable, con precipitaciones durante la mañana y la tarde. El viento también será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora.

Se pronostican lluvias para este miércoles: la máxima será de 14 grados

Comodoro Rivadavia tendrá este miércoles 18 de noviembre una jornada marcada por el descenso de la temperatura, las lluvias y el viento. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la máxima será de apenas 14°C, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 69 km/h durante la tarde.

El tiempo se mantendrá inestable durante buena parte del día, aunque las condiciones comenzarían a mejorar hacia la noche.

Durante las primeras horas del miércoles se esperan lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10 y el 40%.

La temperatura rondará los 10°C y el viento soplará desde el sector norte, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Será un comienzo de jornada fresco, con condiciones que podrían complicar las actividades al aire libre.

La tarde concentrará las condiciones más adversas del pronóstico. El SMN anuncia chaparrones y ráfagas de entre 60 y 69 kilómetros por hora, con viento predominante del norte.

La temperatura apenas alcanzará los 14°C, mientras que el viento sostenido aumentará su intensidad hasta ubicarse entre los 32 y 41 km/h.

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40%.

¿Mejorará el tiempo durante la noche?

Hacia la noche, las probabilidades de lluvia disminuirán considerablemente y el cielo estará mayormente nublado.

La temperatura descenderá a los 11°C, con viento del noreste de entre 23 y 31 km/h.

Sin embargo, las ráfagas podrían continuar alcanzando entre 51 y 59 km/h, por lo que el viento seguirá presente incluso después de que disminuya la posibilidad de precipitaciones.