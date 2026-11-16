El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un comienzo de semana inestable, con una máxima de 22 grados. La jornada comenzará con neblina y se esperan lluvias durante la tarde y la noche.

Lunes con neblina, lluvias y ráfagas en Comodoro

Comodoro Rivadavia comienza este lunes 16 de noviembre con un pronóstico que combina neblina, viento intenso y probabilidades de lluvia. Aunque la temperatura alcanzará los 22°C, las condiciones meteorológicas podrían complicar las actividades al aire libre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían alcanzar los 69 kilómetros por hora, mientras que las precipitaciones se concentrarían durante la segunda mitad del día.

Durante las primeras horas del lunes, el cielo estará cubierto por neblina y la temperatura rondará los 10°C.

El viento soplará desde el sector sur, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

La probabilidad de precipitaciones será baja, de entre el 0 y el 10%.

Por la tarde llegan las lluvias

Para la tarde, el SMN anuncia un aumento de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 22°C, aunque el tiempo se tornará más inestable.

Se esperan lluvias, con una probabilidad de entre el 10 y el 40%.

El viento cambiará hacia el sudeste y mantendrá una intensidad de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que nuevamente podrían alcanzar los 69 km/h.

¿Cómo estará el tiempo durante la noche?

Hacia la noche, la temperatura descenderá a los 18°C y continuarán las probabilidades de lluvia, estimadas entre el 10 y el 40%.

El viento seguirá soplando desde el sudeste, aunque disminuirá ligeramente su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de 51 a 59 km/h.