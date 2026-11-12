Cambio brusco: baja la temperatura y anuncian lluvias

Después de varios días de calor, este jueves la máxima será de apenas 15°C. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa tormentas aisladas durante la tarde y lluvias por la noche, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h.

Comodoro Rivadavia tendrá este jueves 12 de noviembre un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. Luego de jornadas con temperaturas elevadas, el calor dará paso a un día fresco, ventoso y con probabilidades de precipitaciones.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura máxima apenas alcanzará los 15°C, mientras que las lluvias podrían llegar durante la segunda mitad de la jornada.

La mañana comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 6°C. El viento soplará desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Tormentas por la tarde y lluvias durante la noche

El panorama comenzará a cambiar durante la tarde, cuando se prevén tormentas aisladas y una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

En ese período se registrará la temperatura más alta del día, con 15°C, aunque el viento aumentará su intensidad y podría alcanzar ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Hacia la noche, las condiciones se volverán más inestables. El SMN anuncia lluvias, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%.

La temperatura rondará los 13°C y el viento continuará soplando desde el noreste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 59 km/h.