Encontró su moto robada cuando querían venderla en una plaza

El episodio ocurrió este martes por la noche en la plaza 1° de Mayo del barrio Juan XXIII. Un adolescente de 14 años fue demorado.

Un particular episodio se registró este martes, alrededor de las 21 horas, en la plaza 1° de Mayo del barrio Juan XXIII, cuando el propietario de una motocicleta reconoció su vehículo, que había sido robado días antes, mientras dos adolescentes intentaban comercializarlo.

Según informaron fuentes policiales, el dueño advirtió que los jóvenes ofrecían su moto en la plaza y se comunicó telefónicamente con la Comisaría Seccional Quinta para alertar sobre la situación.

Al arribar, los efectivos encontraron a los adolescentes, de 14 y 17 años, junto al rodado. Al advertir la presencia policial, ambos intentaron escapar en dirección al domicilio de uno de ellos, pero fueron interceptados antes de ingresar.

Debido a que no contaban con la documentación correspondiente, intervino personal de la Planta de Verificaciones y Sustracción Automotor, que constató que la motocicleta tenía un pedido activo de secuestro por un robo denunciado el pasado 29 de octubre en la misma jurisdicción.

Durante el procedimiento, el adolescente de 17 años se negó a subir al móvil policial e insultó a los efectivos. En ese momento, sus padres intervinieron y arremetieron contra el personal policial, situación que fue aprovechada por el joven para escapar por la otra puerta del patrullero.

Finalmente, el adolescente de 14 años fue trasladado a la Comisaría Quinta y, por disposición de la fiscal de turno, posteriormente restituido a su progenitora.

La motocicleta secuestrada es una Honda Wave de 110 centímetros cúbicos, que no tenía el dominio colocado y presentaba el número de cuadro suprimido.