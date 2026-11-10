Ocurrió el lunes, alrededor de las 19:40, en Km 8. El sospechoso fue retenido por el damnificado y un efectivo policial que se encontraba de civil.

Amenazó a un comerciante con un arma falsa y robó una caja de recaudación

Un joven de 20 años fue detenido el lunes por la tarde tras protagonizar un intento de robo en Km 8.

El episodio ocurrió alrededor de las 19:40, sobre avenida Nahuel Huapi. El joven habría ingresado al establecimiento con un arma de utilería, amenazando al comerciante para posteriormente robar una caja de recaudación.

Tras lo ocurrido, fue retenido en la intersección de avenida Punta Borja y avenida Nahuel Huapi por el damnificado y un efectivo policial que se encontraba de civil.

Posteriormente, personal policial intervino en el lugar y trasladó al joven, quien quedó a disposición de la Justicia.