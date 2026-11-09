Ocurrió este lunes alrededor de las 17, cuando se dio vuelta el bote inflable en el que navegaban.

Vecinos rescataron a un hombre y a un niño que se ahogaban en La Bajada de los Palitos

Un dramático episodio se registró este lunes por la tarde en la playa La Bajada de los Palitos, donde un hombre y un niño estuvieron en riesgo de ahogarse luego de que se diera vuelta el bote inflable en el que navegaban.

Según publica en su portal El Comodorense, el hecho ocurrió alrededor de las 17 horas. Según los primeros datos, el viento habría provocado que la embarcación volcara, dejando a sus dos ocupantes en el agua, sin posibilidades de regresar por sus propios medios a la orilla.

Los gritos de auxilio alertaron a las personas que disfrutaban de la jornada en la playa. Al advertir la gravedad de la situación, varios vecinos se organizaron y formaron una cadena humana para llegar hasta las víctimas.

En primer lugar, lograron rescatar al niño, que salió del agua consciente. Posteriormente, consiguieron sacar al hombre, quien recibió asistencia y fue trasladado en ambulancia al hospital.

La rápida intervención de quienes se encontraban en el lugar resultó fundamental para concretar el rescate y evitar que el episodio tuviera consecuencias aún más graves.