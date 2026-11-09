La mujer, que cumple una condena de tres años de prisión efectiva, levantó la medida pocas horas después.

A Brenda Vargas no le gustó la comida de la comisaría e inició una huelga de hambre

Brenda Vargas, quien permanece detenida en la comisaría de Rada Tilly mientras cumple una condena de tres años de prisión efectiva, inició una huelga de hambre durante la madrugada del domingo. La medida fue motivada por su disconformidad con la alimentación que recibe en el lugar de alojamiento.

La mujer comunicó formalmente su decisión mediante la presentación de un escrito, en el que dejó constancia del inicio de la protesta.

A raíz de su planteo, durante esa misma jornada se desarrolló una audiencia para tratar su requerimiento. Sin embargo, el juez interviniente rechazó la solicitud. Horas después, durante la tarde del domingo, Vargas decidió cesar con la huelga de hambre.

Vargas, de 34 años, había sido detenida el miércoles 4 de noviembre en el barrio Quirno Costa, luego de que personal de la División Búsqueda de Personas la localizarla cuando circulaba a bordo de un Renault Sandero negro, acompañada por un hombre.

El procedimiento contó con la colaboración de efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, quienes interceptaron el vehículo en la esquina de las calles María Concilia y San Francisco de Asís.

Sobre la mujer pesaba un pedido de captura y detención vigente, dispuesto por la Justicia en septiembre. Tras ser identificada y confirmarse la vigencia de la orden judicial, fue trasladada a la Comisaría de Rada Tilly, donde quedó alojada para comenzar a cumplir una condena de tres años de prisión efectiva.

La sentencia había sido dictada el 26 de junio de 2026, cuando Vargas fue declarada penalmente responsable de los delitos de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en carácter de coautora, en concurso real con usurpación, en carácter de autora.

Los hechos por los que recibió la condena ocurrieron en Comodoro Rivadavia el 4 de enero y el 6 de octubre de 2025.

Uno de los episodios ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Sanagua, en el barrio Sarmiento (ex Valle C). Según se estableció en la investigación, Vargas llegó al lugar a bordo de un Chevrolet Astra, acompañada por dos hombres que no fueron identificados.

La mujer descendió del vehículo y constató que los moradores no se encontraban en el domicilio. Luego, sus acompañantes ingresaron a la propiedad tras dañar la traba de una de las ventanas del patio trasero.

Una vez en el interior, sustrajeron distintos elementos de valor que retiraron por una ventana frontal luego de forzar una abertura y arrancar una cortina tipo roller blackout.

Posteriormente, cargaron los objetos en el vehículo, donde Vargas los esperaba, y escaparon del lugar.