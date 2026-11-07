El juez Claudio Petris renunció y evito su juicio politico

Se desempeñaba como juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel y se lo investigaba por su incremento patrimonial, abuso de poder y conflicto de intereses.

A 10 días del inicio del jury en su contra, el juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel, Claudio Petris, presentó su renuncia al cargo ante el Superior Tribunal de Justicia.

El jury de destitución estaba previsto los días 16, 17 y 18 de noviembre en Rawson, y Petris afrontaba denuncias por presunto enriquecimiento injustificado, posibles irregularidades financieras, abuso de poder y conflicto de intereses.

Petris había quedado en el centro del escarnio público a mediados de 2025 -cuando era presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Chubut- en momentos en que enfrentó decisiones del STJ e incluso iba a denunciar penalmente a los ministros, por hechos que luego fueron descartados por el Ministerio Público Fiscal.

A raíz de publicaciones periodísticas, trascendieron públicamente versiones sobre el desempeño de Petris en los últimos años, que derivaron en una denuncia que fue presentada ante el Consejo de la Magistratura por el fiscal de Estado de la provincia, Andrés Meiszner.

Luego de una investigación bajo un sumario que fue abierto por el cuerpo, se elevó la causa a un jury de destitución en octubre de 2025, y el camarista, que había pedido una licencia, fue suspendido en sus funciones por el Tribunal de Enjuiciamiento en diciembre de ese año.