El hecho ocurrió el jueves en una vivienda del barrio LU4. No se registraron personas lesionadas, aunque hubo daños materiales.

Su celular explotó mientras dormía y provocó un incendio en su vivienda

Un incendio se registró el jueves, alrededor de las 17:10, en una vivienda del barrio LU4 de Comodoro.

Personal policial de la Seccional Tercera intervino en el lugar luego de recibir un aviso del cuartel de Bomberos Voluntarios, que alertó sobre un incendio en una vivienda.

Al arribar, los efectivos constataron que una autobomba de Bomberos ya trabajaba para controlar el fuego. Según relató la propietaria, el incendio se habría iniciado cuando su teléfono celular, que se encontraba conectado al cargador, explotó mientras ella dormía.

Como consecuencia del hecho, se registraron daños materiales y no hubo personas lesionadas. La mujer manifestó que no deseaba recibir asistencia médica. En el lugar también intervino personal de Defensa Civil.